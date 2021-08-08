Визит губернатора, съемки фильма и рекорд по числу зараженных: итоги недели в Тагиле

За несколько дней до поездки в Нижний Тагил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил тагильчанам рассказать о проблемах города. Большинство жителей Нижнего Тагила пожаловалось на состояние общественного транспорта, время ожидания и ограниченное число автобусов. Глава одной из транспортных компаний Нижнего Тагила связал такие проблемы с низким тарифом и заявил о необходимости повышать оплаты за проезд в автобусах.