Визит губернатора, съемки фильма и рекорд по числу зараженных: итоги недели в Тагиле

6 августа губернатор Свердловской области посетил Нижний Тагил. В рамках рабочего выезда состоялось подписание соглашения о совместной поддержке школ Нижнего Тагила на 2021–2023 годы между мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, Евгением Куйвашевым и гендиректором АО «НПК Уралвагонзавод» Александром Потаповым.
Также Куйвашев пообещал решить наболевшую проблему жителей ТОС «Малая Кушва» — проблемный мостовой переход через реку Кушва. Жалобы на конструкцию, которая находится в Нижнем Тагиле по улице Менделеева, от жителей близлежащих домов поступали еще в марте, тогда сообщалось, что мост просел. Губернатор побывал на проблемном переходе и поручил мэрии Нижнего Тагила разработать проект по строительству нового моста.
За несколько дней до поездки в Нижний Тагил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил тагильчанам рассказать о проблемах города. Большинство жителей Нижнего Тагила пожаловалось на состояние общественного транспорта, время ожидания и ограниченное число автобусов. Глава одной из транспортных компаний Нижнего Тагила связал такие проблемы с низким тарифом и заявил о необходимости повышать оплаты за проезд в автобусах.
Помимо губернатора Свердловской области среди госслужащих за уходящую неделю выделился и глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Начальник гарнизона полиции сообщил о намерениях, устранить сразу два исправительных учреждения в Нижнем Тагиле — исправительную колонию № 5 и лечебно-исправительное учреждение № 51.
Исправительная колония № 5 — это учреждение, где большинство осужденных отбывают свое наказание за хранение либо распространение наркотических и психотропных веществ, а после освобождения остаются в Нижнем Тагиле. По словам Абдулкадырова, ЛИУ-51 — это колония для заключенных, больных туберкулезом, среди которых есть хозработники, имеющие открытый доступ в город, что повышает риск заражения среди населения.
На предложение Ибрагима Абдулкадырова последовал ответ от начальника пресс-службы ГУФСИН Александра Левченко. По его словам, на устранение двух исправительных учреждений в Нижнем Тагиле и строительство новых колоний в других регионах уйдет десяток миллиардов. Левченко заявил, что ни у ФСИН, ни у муниципальных властей лишних денег на это нет.
Тем временем, актуальной остается и тема с выборами в Законодательное собрание Свердловской области. Четыре партии из восьми начали тратить средства на агитацию за кандидатов в депутаты. Обща сумма затрат — 22,7 миллиона рублей, из них 19,2 — расходы партии «Единая Россия», а 2,9 миллиона рублей потратила партия «Партия роста».
А общая сумма, поступившая в фонды на выборах депутатов ЗакСО, составила более 30,5 миллиона рублей. Из них 25 миллионов рублей в фонд партии «Единая Россия». Отмечается, что все средства, поступившие в фонд партии — добровольные пожертвования юридических лиц. «Партия роста» получила 3,2 млн рублей таких пожертвований. «Новые люди» получили 1,05 млн.
Помимо чиновников, за уходящие семь дней тагильчан волновала и ситуация с пандемией коронавируса. Сотрудниками Роспотребнадзора были взяты пробы ручек больниц и магазинов Свердловской области. Санврачи обнаружили COVID-19 на дверных ручках магазинов, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов и продуктовых тележках. Вирус расположился даже на больничной мебели и дверных ручках медучреждений.
В Нижнем Тагиле был побит рекорд по количеству зараженных коронавирусной инфекцией за сутки с начала время пандемии. Согласно данным Роспотребнадзора, впервые лабораторно был подтвержден 151 случай коронавируса у тагильчан.
Также 5 августа стало известно, что в Нижнем Тагиле пройдут съемки комедийного фильма, в которых примут участие Михаил Боярский и Андрей Рожков и многие другие участники шоу «Уральские пельмени». Съемки запланированы на лето 2022 года на территории туркластера «Гора Белая». Фильм будет называться «День отца». В нем несколько актеров войдут в амплуа пап и отправятся в путешествие по Уралу вместе со своими детьми.
Редакция TagilCity.ru продолжает осуществлять ежедневные замеры воздуха. По итогам 2-минутных замеров воздуха показатели диоксида азота варьировались от 0,1 до 0,8 в течение нескольких дней. А 4 августа во время 20-минутных замеров было обнаружено превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз — 0,1 мг/м3 при ПДК в 0,01 мг/м3. Об остальных эко-итогах в Нижнем Тагиле читайте в материале TagilCity.ru.
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