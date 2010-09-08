Американские ученые научились читать мысли

В отдельных тестах технология "чтения мыслей" не ошибалась на 90%. В ходе опытов сотрудники Университета Юты поместили два пучка по 16 микроэлектродов на речевые центры мозга добровольцев, испытывающих проблемы в общении из-за эпилепсии. Затем ученые при помощи данных микроэлектродов фиксировали мозговые сигналы, в то время как человек произносил про себя следующие десять слов: "да", "нет", "горячий", "холодный", "есть", "пить", "привет", "до свидания", "больше", "меньше".