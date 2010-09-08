Американские ученые научились читать мысли
Американские ученые смогли расшифровать мозговые сигналы и перевести их в слова. В ходе эксперимента исследователи "угадывали" слова, которые человек произносил мысленно, пишет РБК daily.
В отдельных тестах технология "чтения мыслей" не ошибалась на 90%. В ходе опытов сотрудники Университета Юты поместили два пучка по 16 микроэлектродов на речевые центры мозга добровольцев, испытывающих проблемы в общении из-за эпилепсии. Затем ученые при помощи данных микроэлектродов фиксировали мозговые сигналы, в то время как человек произносил про себя следующие десять слов: "да", "нет", "горячий", "холодный", "есть", "пить", "привет", "до свидания", "больше", "меньше".
На основе собранной информации исследователи определяли, какие именно слова произносит человек в уме. В случае с "да" и "нет" правильный ответ определяли примерно в 90% случаев. С другими словами дело обстояло сложнее — некоторые из них угадывались не всегда.
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