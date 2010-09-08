Губернатор поручил принять меры по дополнительному обеспечению безопасности пешеходов

Как сообщает департамент информполитики губернатора, глава области подверг критике работу ГИБДД по профилактике ДТП. "Вы заведите базу данных на всех таких злостных нарушителей, чтобы они все были на особом контроле! У Вас достаточно технических средств, позволяющих это сделать. Халатно относясь к злостным нарушителям, Вы дождались настоящего чрезвычайного происшествия, когда пострадали люди, ни в чем не повинные", – заявил Александр Мишарин.