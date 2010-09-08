Холестерин нашли в сковороде

Согласно новому исследованию, состав антипригарного покрытия не безопасны для здоровья. Эксперты из Университета Западной Вирджинии нашли в сковородках вещества, названные перфторалкилированными кислотами. Они способствуют образованию липопротеинов низкой плотности, известных в народе как "плохой" холестерин.