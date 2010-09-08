Холестерин нашли в сковороде
8 сентября 2010, 17:06ОбществоОльга
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Американские ученые нашли еще один источник вредного для человеческого организма холестерина. Им оказались сковороды с антипригарным покрытием, которые были изобретены как раз для того, чтобы готовить без масла и сберечь организм от поступления вредных веществ.
Согласно новому исследованию, состав антипригарного покрытия не безопасны для здоровья. Эксперты из Университета Западной Вирджинии нашли в сковородках вещества, названные перфторалкилированными кислотами. Они способствуют образованию липопротеинов низкой плотности, известных в народе как "плохой" холестерин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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