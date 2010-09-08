Изделия из кожи Dr.Koffer теперь и в Нижнем Тагиле
8 сентября 2010, 09:02ОбществоОльга
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Многие успешные бизнесмены тщательно следят за своим внешним видом и внимательно подбирают бизнес-аксессуары. Поддерживать имидж респектабельного человека становится проще с появлением магазина «Изумруд».
«Изумруд» специализируется на продаже бизнесс-аксессуаров известных европейских брендов. Так, например, в Нижнем Тагиле стало возможно приобрести изделия из кожи Dr.Koffer. Портфели, сумки, кошельки, визитницы и другие стильные и удобные изделия из кожи Dr.Koffer представлены в «Изумруде». Магазин расположен по адресу Газетная, 22. Любое изделие можно приобрести в кредит.
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