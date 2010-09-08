Изделия из кожи Dr.Koffer теперь и в Нижнем Тагиле

«Изумруд» специализируется на продаже бизнесс-аксессуаров известных европейских брендов. Так, например, в Нижнем Тагиле стало возможно приобрести изделия из кожи Dr.Koffer. Портфели, сумки, кошельки, визитницы и другие стильные и удобные изделия из кожи Dr.Koffer представлены в «Изумруде». Магазин расположен по адресу Газетная, 22. Любое изделие можно приобрести в кредит.