Нагоняй от уральской Генпрокуратуры получило руководство Свердловского МЧС

Еще раньше Генпрокуратура выявила, что должностные лица МЧС в нарушение закона являлись учредителями коммерческих организаций, допускали нарушения ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением службы, не представляли сведения о доходах и принадлежащем им имуществе либо сообщили о себе данные, не соответствующие действительности.