Нагоняй от уральской Генпрокуратуры получило руководство Свердловского МЧС
Руководство Свердловского МЧС привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО, надзорное ведомство провело проверку в свердловском МЧС, в ходе которой вскрыты грубые нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.
Еще раньше Генпрокуратура выявила, что должностные лица МЧС в нарушение закона являлись учредителями коммерческих организаций, допускали нарушения ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением службы, не представляли сведения о доходах и принадлежащем им имуществе либо сообщили о себе данные, не соответствующие действительности.
К строгой дисциплинарной ответственности привлечен исполняющий обязанности начальника Свердловского ГУ МЧС России Сергей Кучеров, начальник отдела кадров Олег Маслов. Кроме того, десятерым служащим областного Главка объявлены замечания. Напомним, Сергей Кучеров не прерывал отпуска, когда на Среднем Урале на огромных площадях горели леса, был введен режим ЧС в регионе, огонь уничтожил один из поселков и угрожал многим другим .
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