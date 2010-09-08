Небоскреб в Екатеринбурге переименовали
8 сентября 2010, 07:13ОбществоОльга
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Небоскребу в центре Екатеринбурга дали имя - "Высоцкий". Название выбрала управляющая компания "Антей" с помощью конкурса, проведенного порталом Е1. Имя для здания придумал пользователь портала.
"Это название показалось нам многоплановым и подходящим именно нашему объекту. Напомним, еще в 2006 году рядом с главным входом в торгово-развлекательный центр "Антей" был установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади", - пояснили "УралПолит.Ru " в УК "Антей".
Победитель получит приз - поездку в Европу. Стоит отметить, что жюри также оценило названия "Тальков камень" и "Олимпик".
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