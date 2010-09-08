Небоскреб в Екатеринбурге переименовали

"Это название показалось нам многоплановым и подходящим именно нашему объекту. Напомним, еще в 2006 году рядом с главным входом в торгово-развлекательный центр "Антей" был установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади", - пояснили "УралПолит.Ru " в УК "Антей".