Новая "Аллея Победителей" появилась в Дзержинском районе

Это уже десятая подобная церемония, когда победители смотра-конкурса, посвященного подготовке и проведению Дня города, высаживают молодые деревца. У Кургана Памяти на Вагонке они высадили больше сорока молодых саженцев. Всего же за время проведения подобных церемоний в городе стало больше на 300 деревьев, отметили в пресс-службе администрации города.