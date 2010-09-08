Новая "Аллея Победителей" появилась в Дзержинском районе
8 сентября 2010, 17:18ОбществоОльга
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Новая "Аллея Победителей" появилась в Дзержинском районе. В ее закладке приняла участие глава города Валентина Исаева.
Это уже десятая подобная церемония, когда победители смотра-конкурса, посвященного подготовке и проведению Дня города, высаживают молодые деревца. У Кургана Памяти на Вагонке они высадили больше сорока молодых саженцев. Всего же за время проведения подобных церемоний в городе стало больше на 300 деревьев, отметили в пресс-службе администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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