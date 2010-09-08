Первый снег обещают тагильчанам синоптики на этой неделе
8 сентября 2010, 09:33ОбществоСергей Демидов
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Первый снег обещают тагильчанам синоптики на этой неделе. Как пояснила главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, из-за низкой температуры вместо дождей на среднем Урале может пройти небольшой снег.
Неделя, по прогнозу Галины Шепоренко, будет очень холодной. По ночам в Нижнем Тагиле можно ожидать заморозков. Температура воздуха будет около -1. А на почве – от -3-х до -5-ти. Дневная температура будет держаться на отметке в +6 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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