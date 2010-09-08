Первый снег обещают тагильчанам синоптики на этой неделе

Неделя, по прогнозу Галины Шепоренко, будет очень холодной. По ночам в Нижнем Тагиле можно ожидать заморозков. Температура воздуха будет около -1. А на почве – от -3-х до -5-ти. Дневная температура будет держаться на отметке в +6 градусов.