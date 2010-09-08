Проблем с передвижением по городу на маршрутках 9 сентября у тагильчан возникнуть не должно

Напомним, во вторник утром на улице Балакинская бабушка с трехлетней внучкой выходили из маршрутки. Женщина поставила ребенка на бордюр, а сама стала закрывать дверь. Девочка споткнулась и упала под "Газель". В этот момент автомобиль тронулся. В ГИБДД считают, что водитель, нажав на газ, не убедился в том, что пешеходам ничего не угрожает.

После трагедии инспекторы ГИБДД направили водителя "Газели", работающего, кстати, в той самой фирме "СТК-Строитель", на медэкспертизу. Анализ показал, что накануне он употреблял наркотики.

В результате проверки "СТК-Строитель" половина машин на линию не вышла – инспекторы не допустили "Газели" к рейсам из-за плохого тех. состояния. Причем, как уточнил начальник отдела органалитики и пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт, часть водителей, видимо, боясь наказания, вообще не пришла в этот день на работу, а значит и на экспертизу. Именно этим и объясняется нехватка маршруток на многих направлениях – из 369 автомобилей парка "СТК-Строитель" на рейсы вышли лишь 280.

В четверг же такого повториться не должно. На линию выйдут и те водители, чьи машины не прошли тех. контроль, при условии, что они устранят замечания. Между тем, в "СТК-Строитель" отрицают, что водитель "Газели", наехавшей на девочку, находился в состоянии наркотического опьянения. По словам заместителя директора по безопасности дорожного движения Сергея Тимошенко, специалисты "СТК-Строитель" консультировались с медиками после того, как экспертиза выявила в организме водителя следы наркотиков. По их мнению, сходный результат анализов могут дать некоторые лекарственные средства. Поэтому нужно будет доказать, что водитель употреблял именно наркотики.

Также Сергей Тимошенко опровергает слова начальника отдела орг. аналитики и пропаганды нижнетагильской ГИБДД Сергея Бернгардта о том, что сегодня часть маршруток фирмы не вышла на линию из-за плохого тех. состояния. По словам Сергея Тимошенко, "Газели" "СТК-Строитель" каждый день проходят техосмотры, а водители – медицинское освидетельствование. Тех, чье физическое состояние вызывает подозрения, отправляют в лабораторию наркологического диспансера. Тем не менее, после этого инцидента медикам, проводящим экспертизу водителей "СТК-Строитель", закупят дополнительное оборудование для проведения наркологической экспертизы, пообещал Сергей Тимошенко.

Как заявил начальник отделения орг. аналитики и пропаганды нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт, проверять маршрутки других перевозчиков не будут. Продолжит ли свою работу водитель "Газели", задавившей девочку, пока не ясно. По словам Сергея Тимошенко, это будет зависеть от того, признают ли его вину в ДТП. Он отметил, что будет проведен следственный эксперимент, который должен доказать, мог ли водитель видеть малышку. Отметим также, что проверку обстоятельств происшествия ведёт тагилстроевкая прокуратура.