Россияне не могут позволить себе отпуск

Оказалось, что четверть респондентов вообще не в состоянии профинансировать свой отпуск. Около 20% граждан готовы потратить на недельный отпуск не более 10 тысяч рублей. Свыше 40 тысяч готовы тратить лишь 6% опрошенных. Эксперты отмечают, что в подобных опросах участвуют активные пользователи сети Интернет, то есть в основном образованные жители городов с относительно высокими доходами.