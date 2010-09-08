Россияне не могут позволить себе отпуск
8 сентября 2010, 17:10ОбществоОльга
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Большинство россиян не могут позволить себе зарубежный отдых из-за недостатка денег и риска ухудшения экономического положения. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел портал Superjob.ru.
Оказалось, что четверть респондентов вообще не в состоянии профинансировать свой отпуск. Около 20% граждан готовы потратить на недельный отпуск не более 10 тысяч рублей. Свыше 40 тысяч готовы тратить лишь 6% опрошенных. Эксперты отмечают, что в подобных опросах участвуют активные пользователи сети Интернет, то есть в основном образованные жители городов с относительно высокими доходами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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