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Стали известны имена кандидатов на места в думе Горноуральского округа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стали известны имена кандидатов на места в думе Горноуральского округа

8 сентября 2010, 07:15ОбществоОльга
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