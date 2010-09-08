Стали известны имена кандидатов на места в думе Горноуральского округа
8 сентября 2010, 07:15ОбществоОльга
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В выборах депутатов думы Горноуральского городского округа 10 октября будут участвовать 7 кандидатов. На 2 депутатских кресла здесь претендуют два коммуниста, два единоросса, один либерал-демократ и два самовыдвиженца.
Как сообщили "УралПолит.Ru " в пресс-службе облизбиркома, все 7 кандидатов прошли процесс регистрации без проблем.
В гонке за мандаты примут участие директор ООО "Купол" Александр Гудач (самовыдвижение), председатель СКПК "Велес" Эдуард Артюгин (КПРФ), доцент кафедры управления внешнеэкономической деятельностью предприятий УрФУ Андрей Фролов (КПРФ), инженер по ТБ и ОТ СПК "Пригородный" Татьяна Новоселова ("Единая Россия"), менеджер по поставкам продукции ООО «Продовольственная Программа» Сергей Зайцев ("Единая Россия"), водитель ООО "Автотранспортное предприятие НТМК" Александр Данилов (ЛДПР), директор МУП "Жилищно-коммунальный трест Горноуральского городского округа" Сергей Лобусов (самовыдвижение).
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