Свердловская область поможет Южному Уралу картофелем и овощами
8 сентября 2010, 17:14ОбществоОльга
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Свердловская и Челябинская области договорились о сельхозкооперации. Как сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на пресс-службу южноуральского минсельхоза, Средний Урал предоставит пострадавшему от засухи соседу 80 тысяч тонн кормов, а также картофель и овощную продукцию.
Челябинские власти помогут свердловским пищевикам наладить новые каналы закупок молока на Южном Урале, а также выйти на розничный рынок со своей продукцией. Стороны рассматривают возможность сотрудничества в разведении элитного мясного скота.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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