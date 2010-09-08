В чешском Брно "УВЗ" покажет новые технологии
8 сентября 2010, 09:39ОбществоСергей Демидов
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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» впервые примет участие в Международной выставке «MSV-2010», которая с 13 по 17 сентября пройдет в чешском городе Брно.
На стенде корпорации, общая площадь которого 24 кв. метра, разместятся плакаты с полным спектром продукции российского машиностроительного гиганта, в том числе с подвижным составом, дорожно-строительной и коммунальной техникой. Кроме того, будут представлены шахтный погрузчик и тяговый модуль вагонов. Из последних разработок – мобильные буровые установки, получившие высокую оценку министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.Участники и гости выставки также смогут познакомиться с разработками специалистов Уралвагонзавода в области нанотехнологий, отмечают в пресс-службе УВЗ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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