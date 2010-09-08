В Нижнем Тагиле открылась площадка "Первой уральской Биеннале"
Первая уральская индустриальная Биеннале открылась 8 сентября в Екатеринбурге. Одновременно начала работу площадка выставки в тагильском музее изобразительных искусств.
Задача, которую ставили перед собой организаторы Биеннале, – переосмысление образов идустриального города, рассказала заместитель директора нижнетагильского музея искусств Елена Ильина.
В Нижнем Тагиле в рамках Биеннале выставлены работы тагильских, свердловских и московских художников. Основной сюжет картин – будни индустриального города, основные лица – рабочие, силами которых живет город. Часть картин написана еще в советское время, но не выставлялась по цензурным соображениям: изображенный на них индустриальный город-гигант не соответствовал советской идеологии.
Выставка будет открыта до 1 октября. 12 сентября тагильскую площадку посетят гости уральской Биеннале. "В Тагил приедут известные художники и искусствоведы, которые работают в области современного искусства, из России, Мексики, Голландии", - отметила Марина Агеева, директор музея изобразительных искусств. Гости и организаторы выставки приедут в Нижний Тагил для проведения круглого стола, посвященного подведению итогов "Первой уральской индустриальной Биеннале".