В Нижнем Тагиле открылась площадка "Первой уральской Биеннале"

В Нижнем Тагиле в рамках Биеннале выставлены работы тагильских, свердловских и московских художников. Основной сюжет картин – будни индустриального города, основные лица – рабочие, силами которых живет город. Часть картин написана еще в советское время, но не выставлялась по цензурным соображениям: изображенный на них индустриальный город-гигант не соответствовал советской идеологии.