Водитель «Газели», под колесами которой погибла девочка, употреблял наркотики

На улице Балакинская бабушка с трехлетней внучкой выходили из маршрутки. Женщина поставила ребёнка на бордюр, а сама стала закрывать дверь. Девочка споткнулась и упала под «Газель». В этот момент автомобиль тронулся.

После трагедии инспекторы ГИБДД направили водителя «Газели», работающего, кстати, в СТК-Строитель, на медэкспертизу. Анализ показал, что накануне он употреблял наркотики. Правда, было ли именно это причиной того, что водитель нажал на газ, не убедившись в безопасности пешеходов, пока сказать трудно. Анализ не может точно показать, был ли водитель в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или употреблял наркотики задолго до этого, отметил начальник отдела органалитики и пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.