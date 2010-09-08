YouTube открыл галерею роликов из цикла "Жизнь за один день"
8 сентября 2010, 17:04ОбществоОльга
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Видеохостинг YouTube открыл галерею видеороликов пользователей из цикла "Жизнь за один день". В галерее пользователи могут отфильтровать ролики по региону, где они были записаны, а также по точному времени съемки и настроению их создателей. Всего в проект "Жизнь за один день" были присланы 80 тысяч роликов.
Режиссер Кевин Макдональд и продюсер Ридли Скотт отберут ролики-победители, на основе которых будет снят одноименный документальный фильм. По мере просмотра роликов режиссером галерея будет дополняться новыми сюжетами. В рамках этого проекта всем пользователям YouTube была предоставлена возможность загрузить на видеохостинг ролик, рассказывающий о том, что они делали 24 июля 2010 года. Продолжительность роликов должна составлять не более 10 минут, а все они должны были быть загружены на видеохостинг до 31 июля.
Премьера фильма пройдет в январе 2011 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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