YouTube открыл галерею роликов из цикла "Жизнь за один день"

Режиссер Кевин Макдональд и продюсер Ридли Скотт отберут ролики-победители, на основе которых будет снят одноименный документальный фильм. По мере просмотра роликов режиссером галерея будет дополняться новыми сюжетами. В рамках этого проекта всем пользователям YouTube была предоставлена возможность загрузить на видеохостинг ролик, рассказывающий о том, что они делали 24 июля 2010 года. Продолжительность роликов должна составлять не более 10 минут, а все они должны были быть загружены на видеохостинг до 31 июля.