Международная неделя слингоношения 2013! В Нижнем Тагиле!

В нашем городе также планируются увлекательные и полезные мероприятия при поддержке интернет-магазина MINKSHOP





Наш спонсор по организации встречи слингомам - детский центр "Играй-город"



Встречаемся для фотосессии с замечательными фотографами:

Марией Такаевой - 12 сентября в Парке Победы на ГГМ

Ольгой Соломенниковой - 13 сентября в 14.00 в детском развлекательном центре "Играй-город"





Приглашаем заботливых родителей с малышами, будущих мам присоединиться к нам



В программе:

02.09.2013 в 14.00 Детская поликлиника на Вагонке , кабинет психолога

Мастер-класс по слингоношению: мини-конкурсы, призы от I love mum и интернет-магазина Minkshop



12.09.2013 в 12.00 Парк Победы на ГГМ

Слинговстреча: профессиональная фотосессия от семейного фотографа Марии Такаевой, приятное общение



13.09.2013 в 12.00 Детская поликлиника №5 на ГГМ, актовый зал (4 этаж)

Мастер-класс по слингоношению: мини-конкурсы, призы от I love mum и интернет-магазина Minkshop



13.09.2013 в 14.00 Развлекательный центр "Играй-город" (Невьянский переулок, д. 3 )

Слинговстреча: каждая мама в слинге получит профессиональное фото от семейного фотографа Ольги Соломенниковой, конкурсы, призы, и, конечно, приятное общение.

Если позволит погода закончим встречу прогулкой по городу

Вы уже слингопенсионеры? Вам меньше 5 и слинг еще есть? Так примотайтесь на это время и получите заряд свежих эмоций и чудо-фото вас двоих в слинге!!!





Вас ждет не только море полезной информации о слингах, но и позитивное общение с мамами, которые наслаждаются каждой минутой материнства, не забывая о себе и семье.