Сегодня в России отмечают день танкиста (ФОТО)

В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В конце 40-х годов 20 века, после Второй мировой войны, правительством СССР был издан Указ о праздновании Дня танкиста. Именно в этот день во время войны в 1944 году танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление.

Накануне в Нижнем Тагиле уже состоялась выставка, посвященная той самое Курской битве. Главным экспонатом выставки был знаменитый Т-34.

А 8 сентября 1946 года, в соответствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что и ускорило установление Дня танкиста. Данный профессиональный праздник с тех самых пор являлся одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках.

На Уралвагонзаводе, кстати, уже прошли праздничные мероприятия в честь Дня танкиста: в музее истории головного предприятия корпорации прошла встреча конструкторов Уральского КБ транспортного машиностроения, которое входит в структуру УВЗ, с учащимися машиностроительного техникума – социального партнера Уралвагонзавода.

Фотографии с официального сайта города