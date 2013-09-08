СтопХам теперь и в Нижнем Тагиле

Известная по всей России «организация» СтопХам открывает свой «филиал» и в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают редакции TagilCity.ru организаторы группы.

Стоп XAM – объединение молодых людей, которые не терпят хамство на дорогах во всех его проявлениях!Мы докажем, что с хамством на дорогах можно бороться! -- говорят организаторы.

Отныне в борьбу с тагильским хамством включается и долгожданный СтопХам. Присоединиться к ребятам вы можете в социальной сети в группе. В сети Интернет можно увидеть многочисленные акции, которые устраивают «стопхамовцы» по всей России.

Тагильчане на собственном опыте убедились, что хамство и наглость на дорогах могут привести к трагическим последствиям. Тому пример недавней аварии в центре Тагила, в которой погиб молодой парень.