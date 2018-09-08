109 заключенных освобождены в Свердловской области, еще 371 арестанту – снизили срок

В Свердловской области в законодательство внесли изменения, согласно которым один день, проведенный в ИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии.

50 человек, отбывавших наказание в колонии-поселении, были освобождены, 49 заключенных – из колонии общего режима, 10 несовершеннолетних из Кировоградской воспитательной колонии. Еще 371 осужденному пересчитали срок.