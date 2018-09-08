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109 заключенных освобождены в Свердловской области, еще 371 арестанту – снизили срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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109 заключенных освобождены в Свердловской области, еще 371 арестанту – снизили срок

Сегодня, 16:20Общество
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