109 заключенных освобождены в Свердловской области, еще 371 арестанту – снизили срок
Сегодня, 16:20Общество
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В Свердловской области на свободу вышли 109 заключенных, 371 – снизили срок из-за нового законодательства.
Источник: «Европейско-Азиатские новости»
В Свердловской области в законодательство внесли изменения, согласно которым один день, проведенный в ИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии.
50 человек, отбывавших наказание в колонии-поселении, были освобождены, 49 заключенных – из колонии общего режима, 10 несовершеннолетних из Кировоградской воспитательной колонии. Еще 371 осужденному пересчитали срок.
Благодаря новому закону на свободу досрочно вышел бывший координатор регионального отделения ЛДПР Иван Обухов, также уменьшен срок одному из членов ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину.
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