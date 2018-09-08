День танкиста празднуют в Нижнем Тагиле на Старателе

Праздник не должен понравиться мне, праздник должен понравиться тагильчанам. Прежде всего это мероприятие для всех жителей города, чтобы они могли прийти сюда с семьями и увидеть, что это наши войска были. Полигон должен развиваться. А сегодняшний праздник – это дань уважения танкостроителям, тагильчанам, которые в те далекие годы войны шли на фронт. День танкиста – это ассоциация с Нижним Тагилом. Мы всегда будем позиционировать себя как город танкостроителей,выразил свое мнение о значении праздника врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев.