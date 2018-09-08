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День танкиста празднуют в Нижнем Тагиле на Старателе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День танкиста празднуют в Нижнем Тагиле на Старателе

Сегодня, 14:55Общество
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