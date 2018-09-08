День танкиста празднуют в Нижнем Тагиле на Старателе

8 сентября в 14:00 в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» началось празднование Дня танкиста.
8 сентября на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле начались праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста.
Традиционно праздничное мероприятие началось с поздравлений врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Далее прошла церемония награждения лучших работников АО «Уралвагонзавод».
Праздничное мероприятие продолжилось выступлением оркестра и ансамбля песен и плясок Центрального военного округа Минобороны.
Далее вниманию зрителей была представлена реконструкция Курской битвы.
Праздник не должен понравиться мне, праздник должен понравиться тагильчанам. Прежде всего это мероприятие для всех жителей города, чтобы они могли прийти сюда с семьями и увидеть, что это наши войска были. Полигон должен развиваться. А сегодняшний праздник – это дань уважения танкостроителям, тагильчанам, которые в те далекие годы войны шли на фронт. День танкиста – это ассоциация с Нижним Тагилом. Мы всегда будем позиционировать себя как город танкостроителей,выразил свое мнение о значении праздника врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Также на мероприятии тагильчанам продемонстрировали возможности танков Т-90С.
Гости праздника смогли посетить выставку военной техники, дети с удовольствием фотографировались с комплексом ПВО и другими боевыми машинами.
На праздновании Дня танкиста на полигоне «Старатель» выступил певец Александр Маршал.