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#домахорошо
Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова

Сегодня, 13:40Общество
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