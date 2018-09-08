Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова

Конопляная «плантация» была обнаружена на одном из участков на ул. Набережной в Серове.
Более десяти растений конопли обнаружили правоохранители в Серове на участке рядом с частным домом на ул. Набережной. О наркотическом растении рассказали полицейским местные жители. Выехав на место, правоохранители обнаружили на участке специально оборудованный парник, в котором находились растения, похожие на коноплю.
В МВД по городу Серову сообщили, что растения были изъяты, упакованы и направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили, что растение является коноплей.
В отношении хозяина «плантации» возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 228 УК РФ, а также по ст. 10.5.1 КоАП РФ, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Отметим, что мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение или ограничение свободы на тот же период.