Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова

Более десяти растений конопли обнаружили правоохранители в Серове на участке рядом с частным домом на ул. Набережной. О наркотическом растении рассказали полицейским местные жители. Выехав на место, правоохранители обнаружили на участке специально оборудованный парник, в котором находились растения, похожие на коноплю.

В МВД по городу Серову сообщили, что растения были изъяты, упакованы и направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили, что растение является коноплей.

В отношении хозяина «плантации» возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 228 УК РФ, а также по ст. 10.5.1 КоАП РФ, пишет «Вечерний Екатеринбург».