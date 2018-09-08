Поправки к пенсионному законопроекту были внесены президентом России

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думе проект поправок к пенсионной реформе. Тем самым он на практике реализовал те предложения, о которых говорил во время обращения к гражданам 29 августа.
6 сентября на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что глава государства внёс на рассмотрение Государственной думе РФ правки к пенсионному законодательству. Также президент издал распоряжение о назначении вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой своим официальным представителем при рассмотрении парламентом страны внесённых предложений, сообщает «Газета.ру».
Напомним, 29 августа во время прямого обращения к гражданам Владимир Путин изложил своё видение пенсионной реформы. В частности он предложил снизить повышение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, а также снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей.
Отдельным пунктом шли предложения президента по поводу ответственности работодателей в отношении сотрудников предпенсионного возраста. Было предложено ввести уголовную ответственность для тех, кто попытается уволить такого работника.