Поправки к пенсионному законопроекту были внесены президентом России

6 сентября на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что глава государства внёс на рассмотрение Государственной думе РФ правки к пенсионному законодательству. Также президент издал распоряжение о назначении вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой своим официальным представителем при рассмотрении парламентом страны внесённых предложений, сообщает «Газета.ру».

Напомним, 29 августа во время прямого обращения к гражданам Владимир Путин изложил своё видение пенсионной реформы. В частности он предложил снизить повышение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, а также снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей.