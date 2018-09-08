Жительница Первоуральска оштрафована на 5 000 рублей за клевету в соцсетях

26-летняя жительница Первоуральска оштрафована на 5 тысяч рублей за клевету в соцсетях. Так, весной 2018 года женщина опубликовала в соцсетях в открытом доступе запись о том, что ее знакомые украли у нее телефон марки «Айфон». Запись увидели те самые знакомые и обратились в полицию.

Как оказалось, телефон у женщины никто не крал. Средство связи забрал ее супруг в тот момент, когда пара решила развестись, так как «Айфон» купила его мама. Мужчина жил у своих друзей, она попросила их уговорить его вернуть ей телефон, а получив отказ, обвинила в похищении мужчину и его друзей, опубликовав в соцсетях их фото. Молодые люди написали на нее заявление в полицию.