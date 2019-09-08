Мэрия Нижнего Тагила ответила на критику Ильи Варламова о благоустройстве дворов

На днях глава города Владислав Пинаев объехал в Ленинском районе дворы, которые в 2019 году попали в программу «Комфортная городская среда». Мэр оценил готовность дворов, как «высокую и очень высокую».

Однако Илья Варламов в своём блоге раскритиковал отремонтированные тагильские дворы, так как считает, что «просто всё закатывают в асфальт», не думая о комфорте жителей.

Могу только посочувствовать жителям этих дворов. Вместо зелени у них под окнами теперь будут только автомобили. Никакой безопасной, ни, тем более, доступной среды не предвидится, а единственными выгодополучателями окажутся автомобилисты, которые даже не заплатят городу за парковку. Если вековые тополя реально представляли опасность, их действительно можно было и спилить, но на их место обязательно нужно было посадить новые деревья, а не устраивать паркинг,считает Варламов.

В мэрии Нижнего Тагила критику сочли преждевременной.

Проект ещё не завершён. Реализован лишь один из его этапов, в частности, асфальтирование. Если посмотреть на старые фото двора, которые представлены у Варламова, то можно заметить стоящие на тротуарах автомобили. Именно одной из задач проекта было создание комфортной среды для автомобилистов и пешеходов. Это было исполнено, но повторюсь – это лишь первый этап. Следующим будет озеленение дворов и установка малых архитектурных формрассказал TagilCity.ru вице-мэр Вячеслав Горячкин.

В администрации Нижнего Тагила также подчеркнули, что обсуждение проекта велось с жителями домов, и он был ими одобрен.

Когда проект будет полностью завершён, мы пригласим журналистов оценить его. Жители также поделятся своими впечатлениями. Думаю, их мнение в этом вопросе основное,подчеркнул Вячеслав Горячкин.