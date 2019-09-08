Имя пилота-героя «Уральских авиалиний» появилось на доске почёта в Сызрани
Сегодня, 10:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В городе Сызрань Самарской области на доске почёта появилось имя екатеринбуржца Дамира Юсупова, пилота посадившего самолёт с отказавшими двигателями на кукурузное поле. В Сызрани Дамир жил в детстве, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Семья Юсуповых переехала в Сызрань в 90-х годах. Родители Дамира до сих пор живут там. Глава города вручил свидетельство родителям пилота Касиму и Минзиле Юсуповым.
Напомним, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов получил звание Героя России после того, как посадил самолёт, у которого отказали двигатели, на кукурузное поле в Подмосковье. На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и члены экипажа, все они остались живы.
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