Имя пилота-героя «Уральских авиалиний» появилось на доске почёта в Сызрани

Семья Юсуповых переехала в Сызрань в 90-х годах. Родители Дамира до сих пор живут там. Глава города вручил свидетельство родителям пилота Касиму и Минзиле Юсуповым.

Напомним, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов получил звание Героя России после того, как посадил самолёт, у которого отказали двигатели, на кукурузное поле в Подмосковье. На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и члены экипажа, все они остались живы.