Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

По данным телеграмм-канала Baza, мужчина проживал в подмосковном лесу в шалаше. При задержании у подозреваемого нашли электрошокер и другие предметы, возможно украденные у жителей близлежащих домов.

По словам задержанного, он приехал из Казахстана на заработки, но у него украли паспорт и обманули с зарплатой. С тех пор он жил на улице.

Напомним, нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в её подмосковном доме. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.