Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
Сегодня, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
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Сотрудники МВД задержали мужчину, который подозревается в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Им оказался 36-летний выходец из Средней Азии, пишет РБК.
По данным телеграмм-канала Baza, мужчина проживал в подмосковном лесу в шалаше. При задержании у подозреваемого нашли электрошокер и другие предметы, возможно украденные у жителей близлежащих домов.
По словам задержанного, он приехал из Казахстана на заработки, но у него украли паспорт и обманули с зарплатой. С тех пор он жил на улице.
Напомним, нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в её подмосковном доме. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.
На главу ЦИК Эллу Памфилову совершено нападение с электрошокером
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