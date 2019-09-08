Российский священник назвал мужчин страны «национальной трагедией»
Протоиерей Димитрий Смирнов в отсутствии настоящих мужчин обвинил работающих женщин, малое количество детей в семьях и дефицит мужчин в школах, сообщает Интерфакс.
Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия, заявил Димитрий Смирнов.
Это произошло 8 сентября при общении председателя патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства с представителями Сызранской епархии.
Священнослужитель среди причин отсутствия настоящих мужчин назвал советскую пропаганду, которая заставляла работать женщину, «которой бог дал 10 детей родить». Когда в семьях было по 10-12 детей, старшие и младшие дети постоянно соперничали и формировали сильный характер, а мужчина работал и это его закаляло. Из-за изменения положения женщин в обществе, по мнению Смирнова, в семьях теперь мало детей, а мужчины — «маменькины сынки», которые ищут себе жену-мать, чтобы «припасть к груди и телевизор смотреть».
Также проблемой священник считает и женское воспитание, когда дети окружены мамами и бабушками, а не отцами. Примеры мужского героизма Смирнов считает скорее исключением из правил. Поэтому протоиерей предложил собрать «всю безотцовщину» и отдать на воспитание в школы к офицерам.