Российский священник назвал мужчин страны «национальной трагедией»

Священнослужитель среди причин отсутствия настоящих мужчин назвал советскую пропаганду, которая заставляла работать женщину, «которой бог дал 10 детей родить». Когда в семьях было по 10-12 детей, старшие и младшие дети постоянно соперничали и формировали сильный характер, а мужчина работал и это его закаляло. Из-за изменения положения женщин в обществе, по мнению Смирнова, в семьях теперь мало детей, а мужчины — «маменькины сынки», которые ищут себе жену-мать, чтобы «припасть к груди и телевизор смотреть».