Дегтярев не дал уничтожить реликтовый лес в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, занимающий пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, побывал с рабочим визитом в Солнечном районе, где в 2019 году вырубили часть леса близ озера Амут.

Как сообщает портал transsibinfo, врио губернатора Хабаровского края Дегтярев намерен привести в порядок лесную сферу. Однако данная работа будет, по его планам, осуществляться вместе с учеными-экологами. В прошлом году в Солнечном районе было принято решение о вырубке 110 га леса в санитарных целях, то есть были удалены высохшие деревья, которые являются потенциальной угрозой пожара. Стоит указать на то, что решение о вырубке старых деревьев было принято администрацией без консультации специалистов-экологов. Ответственный за проект “Планета тайга” Виктор Решетников сообщил, что подобные действия привели к порче экосистемы вблизи озера Амут. Более того, были вырублены вековые деревья, которые являются памятником природы. Дегтярев, заметив компетентность Виктора Решетникова, предложил ему работать в его команде на руководящей должности в новообразованном комитете по лесу. Врио главы края считает, что проблемы лесной сферы нужно решать властям при содействии ученых-экологов и общественных деятелей. Дегтярев отметил, что принятие решения о рубке леса должно осуществляться не только с опорой на законодательство, но и на все естественные факторы. Он подчеркнул, что надо запретить рубку деревьев в районе Мяо-Чан, а также расширить охранную область возле местного водоема.

