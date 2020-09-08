Дегтярев не дал уничтожить реликтовый лес в Хабаровском крае

Как сообщает портал transsibinfo, врио губернатора Хабаровского края Дегтярев намерен привести в порядок лесную сферу. Однако данная работа будет, по его планам, осуществляться вместе с учеными-экологами. В прошлом году в Солнечном районе было принято решение о вырубке 110 га леса в санитарных целях, то есть были удалены высохшие деревья, которые являются потенциальной угрозой пожара. Стоит указать на то, что решение о вырубке старых деревьев было принято администрацией без консультации специалистов-экологов.