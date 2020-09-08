Охота на геев и теплые батареи. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге с 7 сентября проходит «Неделя гордости ЛГБТ», но не все поддерживают проведение подобных мероприятий. Уральские казаки, узнав о фестивале, записали обращение к президенту Владимиру Путину, чтобы он запретил проведение «Недели». Вчера и сегодня казачьи дружины вышли на улицы города, чтобы помогать полиции отлавливать представителей ЛГБТ-сообщества. Изначально предполагалось, что казаки будут ловить тех, кто нарушает закон о пропаганде однополых отношений. Однако на деле все вышло иначе. Сначала казаки задержали молодого человека с нестандартной внешностью, а затем довели до слез девушку, которая исправляла QR-коды объектов стрит-арта. Начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых пояснил, что казаки не имеют права никого задерживать, действовать они могут лишь в составе нарядов полиции.