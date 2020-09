Охота на геев и теплые батареи. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 8 сентября.

В Екатеринбурге с 7 сентября проходит «Неделя гордости ЛГБТ», но не все поддерживают проведение подобных мероприятий. Уральские казаки, узнав о фестивале, записали обращение к президенту Владимиру Путину, чтобы он запретил проведение «Недели». Вчера и сегодня казачьи дружины вышли на улицы города, чтобы помогать полиции отлавливать представителей ЛГБТ-сообщества. Изначально предполагалось, что казаки будут ловить тех, кто нарушает закон о пропаганде однополых отношений. Однако на деле все вышло иначе. Сначала казаки задержали молодого человека с нестандартной внешностью, а затем довели до слез девушку, которая исправляла QR-коды объектов стрит-арта. Начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых пояснил, что казаки не имеют права никого задерживать, действовать они могут лишь в составе нарядов полиции. В Екатеринбурге казаки по-прежнему находят только ненастоящих геев Еще одна школа столицы Урала перешла на дистанционное обучение. Ею стала гимназия №177. На этот раз причина не в коронавирусе, а в аварии на водопроводе, из-за которой учреждение осталось без холодной воды. Известно, что неисправности в системе водоснабжения возникли недавно. Очередная школа Екатеринбурга полностью перевела учеников на дистант В Нижнем Тагиле с 15 сентября стартует отопительный сезон. Распоряжение о его начале подписал глава города Владислав Пинаев. Коммунальным службам поручено провести промывку трубопроводов теплосетей, а затем поэтапно начнется заполнение системы теплоснабжения. Управляющие компании будут начислять плату за отопление с даты его подачи в жилые дома. Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле «ВСМПО-Ависма» потребовало у бывшего гендиректора Михаила Воеводина 4,07 миллиарда рублей. Именно в такую сумму корпорация оценила причиненный бывшим руководителем ущерб. Воеводин занимал должность гендиректора корпорации более десяти лет. Недавно он покинул свой пост, ссылаясь на желание заняться личными проектами. Затем в СМИ появилась информация, что Воеводина подозревают в мошенничестве в сфере госзакупок. В ходе проверки, инициированной акционерами «ВСМПО-Ависма», выяснилось, что закупки проходили по завышенным ценам. «ВСМПО-Ависма» требует у экс-гендиректора Михаила Воеводина четыре миллиарда рублей

