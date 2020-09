Россияне смогут придумать единый дизайн для стелы «Город трудовой доблести»

Российское военно-историческое общество объявило конкурс, на лучший дизайн стелы «Город трудовой доблести». Соответствующий документ размещен на сайте Российского военно-исторического общества.

Согласно ему, итоги будут подведены 25 декабря 2020 года, а работы нужно сдать до 10 декабря. Стелы с единым дизайном будут размещаться в городах, которым присвоен соответствующий статус. Архитектурный объект должен будет соответствовать требованиям, указанным в документе. Необходимо чтобы он не только соответствовал тематике, но и был экономически реализуем, оригинальным и художественно раскрывал образ. Photo: Сайт военно-исторического сообщества Тагильчане, в ходе опроса, решили, что стела будет размещена на площади у железнодорожного вокзала. В Нижнем Тагиле завершен опрос о месте для размещения стелы «Город трудовой доблести»

