Россияне смогут придумать единый дизайн для стелы «Город трудовой доблести»

Россияне смогут придумать единый дизайн для стелы «Город трудовой доблести»

Сегодня, 09:33ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Российское военно-историческое общество объявило конкурс, на лучший дизайн стелы «Город трудовой доблести». Соответствующий документ размещен на сайте Российского военно-исторического общества.

Согласно ему, итоги будут подведены 25 декабря 2020 года, а работы нужно сдать до 10 декабря. Стелы с единым дизайном будут размещаться в городах, которым присвоен соответствующий статус. Архитектурный объект должен будет соответствовать требованиям, указанным в документе. Необходимо чтобы он не только соответствовал тематике, но и был экономически реализуем, оригинальным и художественно раскрывал образ.

Photo:Сайт военно-исторического сообщества

Тагильчане, в ходе опроса, решили, что стела будет размещена на площади у железнодорожного вокзала.

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