«Самоцвет» вместо Краснознаменной группы: в Екатеринбурге предложили замену

«Самоцвет» вместо Краснознаменной группы: в Екатеринбурге предложили замену

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: страница Музея истории Екатеринбурга во «ВКонтакте»
В Екатеринбурге предложили установить арт-объект вместо Краснознаменной группы, сообщается на странице музея истории Екатеринбурга во «Вконтакте».

Художник Грегор Дудко предложил создать в центре Екатеринбурга арт-объект «Самоцвет» из цветных кристаллов. Они должны символизировать районы Екатеринбурга и по форме напоминать Краснознаменную группу.

Как сообщают в группе «Музея истории Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте», объект пока не согласован. В музее запустили интернет-опрос о внешнем виде объекта.

Предположительно, 13-метровые стелы будут изготовлены из многослойного окрашенного стекла. Цвета, по замыслу художника также должны рассказывать об эпохах.

На смену черным девяностым пришел оранжевый позитив, на смену золотой эпохе Демидовых пришел Красный октябрь, и так далее,говорит художник.

Деньги на создание объекта Грегор Дудко планирует получить на конкурсе грантов британского Фонда Генри Мура.

Напомним, что Краснознаменную группу, на которой размещался полученный городом орден Ленина, была демонтирована с Плотинки в 2013 году под предлогом реставрации. Предположительно, объект появится на прежнем месте в 2021 году.

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