Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:57ОбществоPhoto: pixabay.com
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Владислав Пинаев.

Коммунальным службам поручено со вторника, 15 сентября, приступить к поэтапному заполнению систем теплоснабжения.

Перед этим должна быть проведена промывка трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж.

О запуске котельных, тепловых пунктов и насосных станций будут дважды в сутки докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Управляющим компаниям и энергетикам рекомендовано начислять плату за отопление с фактической даты подачи тепла в жилые дома, социальные и другие объекты.

Напомним, что из-за аварии в феврале этого года в Нижнем Тагиле несколько школ и детсадов остались без отопления и горячей воды.

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