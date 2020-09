Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Владислав Пинаев.

Коммунальным службам поручено со вторника, 15 сентября, приступить к поэтапному заполнению систем теплоснабжения. Перед этим должна быть проведена промывка трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж. О запуске котельных, тепловых пунктов и насосных станций будут дважды в сутки докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Управляющим компаниям и энергетикам рекомендовано начислять плату за отопление с фактической даты подачи тепла в жилые дома, социальные и другие объекты. Напомним, что из-за аварии в феврале этого года в Нижнем Тагиле несколько школ и детсадов остались без отопления и горячей воды.

