Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков подрабатывает электриком из-за отсутствия работы. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Нет работы, приходится подрабатывать. Страшно капец, говорит на видео Андрей Рожков. В подписи к посту он отмечает, что имеет образование электромонтёра третьего разряда. Приходится вспоминать навыки из ПТУ, желаю всем хорошего настроения, написал участник КВН. Напомним, что осенью под Нижним Тагилом на горе Белая начнутся съемки фильма с участием актера. На «Горе Белой» будут снимать кино о путешествиях по Уралу с Рожковым и Боярским

