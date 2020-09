Суд отказал в иске «Тагильскому пиву» к «Водоканалу-НТ» о компенсации более 2 млн

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Тагильское пиво» к ООО «Водоканал-НТ» о взыскании убытков в размере более двух миллионов рублей. Решение опубликовано на сайте суда.

Согласно документам, ТАПИ требовало с «Водоканала» данную сумму за перебои с водоснабжением на предприятии. Однако ответчик возражал против заявленных требований. 4 сентября суд постановил отказать «Тагильскому пиву» в иске. Редакция TagilCity.ru направила официальные запросы на оба предприятия, чтобы более подробно выяснить суть исковых требований. Однако на момент публикации ответов не поступило. Напомним, ранее «Водоканал-НТ» отсудил у ТСЖ «Красноармейская-81» в Нижнем Тагиле 1,6 миллиона рублей в качестве задолженности за поставляемые услуги.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter