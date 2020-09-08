Свердловское Минкультуры пытается удержать Коляду от эмиграции продлением грантов

Свердловское Минкультуры пытается удержать Коляду от эмиграции продлением грантов

Сегодня, 21:39ОбществоPhoto: Страница Николая Коляды в instagram
Министерство культуры Свердловской области обратилось к губернатору с просьбой о переносе срока освоения средств регионального гранта для проведения фестиваля «Коляда Plays», сообщает ТАСС.

Министр культуры региона Светлана Учайкина пояснила, что срок реализации гранта — 31 декабря 2020 года. По ее словам, в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева подготовлено обращение для продления сроков реализации гранта для фестиваля Коляды.

Фестиваль получил как региональный грант, так и федеральный. Последний дает возможность покрыть расходы на оплату проезда театральных трупп из-за рубежа. Из-за пандемии Николай Коляда опасается принимать решение о проведении фестиваля в ближайшее время.

Напомним, на протяжении пандемии коронавируса театр находился в трудном положении, о чем Коляда не раз заявлял. Сегодня драматург объявил о своем уходе из театра и эмиграции из России.

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