Свердловское Минкультуры пытается удержать Коляду от эмиграции продлением грантов

Министерство культуры Свердловской области обратилось к губернатору с просьбой о переносе срока освоения средств регионального гранта для проведения фестиваля «Коляда Plays», сообщает ТАСС.

Министр культуры региона Светлана Учайкина пояснила, что срок реализации гранта — 31 декабря 2020 года. По ее словам, в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева подготовлено обращение для продления сроков реализации гранта для фестиваля Коляды. Фестиваль получил как региональный грант, так и федеральный. Последний дает возможность покрыть расходы на оплату проезда театральных трупп из-за рубежа. Из-за пандемии Николай Коляда опасается принимать решение о проведении фестиваля в ближайшее время. Напомним, на протяжении пандемии коронавируса театр находился в трудном положении, о чем Коляда не раз заявлял. Сегодня драматург объявил о своем уходе из театра и эмиграции из России. "Устал и уходит": в Екатеринбурге Николай Коляда заявил об эмиграции из России

