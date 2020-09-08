Уральскому активисту выплатят 10 тысяч за отсутствие горячей воды в спецприемнике

Уральскому активисту выплатят 10 тысяч за отсутствие горячей воды в спецприемнике

Сегодня, 12:37ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге суд обязал УМВД выплатить активисту Сергею Тиунову 10 тысяч рублей за плохие условия под арестом в спецприемнике, сообщил он на своей странице в Facebook.

Компенсацию за причинение морального вреда он потребовал за отсутствие приватности в туалете, отсутствие горячей воды, непредоставление бритвы, отказ в передаче чая, а также другие нарушения.

Ответчиком по делу выступило УМВД по Екатеринбургу, к которому относится спецприемник.

По словам Тиунова, он собирается обжаловать свой административный арест и условия содержания даже до Европейского суда по правам человека.

Активист движения «Екатеринбург за свободу» Сергей Тиунов часто выходит с одиночными пикетами на различные темы и участвует в массовых акциях протеста. Ему неоднократно назначался административный арест за нарушение правил проведения акций.

Напомним, что ранее активист Свердловской области Денис Гауэрт был приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за то, что не надел медицинскую маску на пикете в поддержку хабаровчан.

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Екатеринбург
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