"Устал и уходит": в Екатеринбурге Николай Коляда заявил об эмиграции из России

По мнению актеров театра, режиссер не выдержал напряженной обстановки, которая сложилась во время пандемии коронавируса.
По словам актрисы театра Тамары Зиминой, коллектив находится в шоке. Коляда сказал, что ему все надоело, он устал и уходит.
Последние пять месяцев были очень тяжелыми для театра. Во время пандемии театр не получал помощи ни от области, ни от города.
Труппа готовится к открытию театрального сезона, завтра там должен состояться первый спектакль.
Напомним, что фестиваль «Коляда-plays», который проводился в Екатеринбурге, было решено перенести из-за пандемии коронавируса Он состоится только в 2021 году.