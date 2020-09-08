"Устал и уходит": в Екатеринбурге Николай Коляда заявил об эмиграции из России

"Устал и уходит": в Екатеринбурге Николай Коляда заявил об эмиграции из России

Сегодня, 15:37ОбществоPhoto: страница Николая Коляды во ВКонтакте
Режиссер "Коляда-театра" в Екатеринбурге объявил актерам, что покидает театр и эмигрирует из России, сообщает Е1.

По мнению актеров театра, режиссер не выдержал напряженной обстановки, которая сложилась во время пандемии коронавируса.

По словам актрисы театра Тамары Зиминой, коллектив находится в шоке. Коляда сказал, что ему все надоело, он устал и уходит.

Последние пять месяцев были очень тяжелыми для театра. Во время пандемии театр не получал помощи ни от области, ни от города.

Труппа готовится к открытию театрального сезона, завтра там должен состояться первый спектакль.

Напомним, что фестиваль «Коляда-plays», который проводился в Екатеринбурге, было решено перенести из-за пандемии коронавируса Он состоится только в 2021 году.

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