В Екатеринбурге казаки по-прежнему находят только ненастоящих геев

Вандалы замазывают QR-коды на стрит-арт объектах. Мы отправляем наших волонтёров, чтобы они их восстанавливали. Юлия именно этим и занималась, когда к ней подошли казаки. Спросили что делает, кто разрешил, обвинили в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Довели до слёз. Наш фотограф её выручил и привез в офис, рассказали изданию в пресс-службе фестиваля.