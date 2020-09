В Екатеринбурге казаки по-прежнему находят только ненастоящих геев

В Екатеринбурге казаки довели до слёз девушку-волонтёра, пока та исправляла QR-коды объектов стрит-арта, пишет «КП-Екатеринбург». В МВД объяснили какими полномочиями обладают такие отряды.

Вандалы замазывают QR-коды на стрит-арт объектах. Мы отправляем наших волонтёров, чтобы они их восстанавливали. Юлия именно этим и занималась, когда к ней подошли казаки. Спросили что делает, кто разрешил, обвинили в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Довели до слёз. Наш фотограф её выручил и привез в офис, рассказали изданию в пресс-службе фестиваля. Атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко сообщил изданию, что произошла ошибка и виновные готовы извиниться перед девушкой. Ребята просто не разобрались. У них не у всех телефоны то есть, которые могут QR-код сканировать, сказал Олег Сененко. В ГУ МВД по Свердловской области редакции Tagilcity.ru разъяснили какими полномочиями обладают казаки. Начальник пресс-службы Валерий Горелых пояснил, что действие дружин регулируется федеральным законом № 44 «О добровольных объединениях правоохранительной направленности». Представители казачьих дружин не имеют полномочий самостоятельно нести службу по охране общественного порядка на улицах. Подобным структурам разрешается это делать исключительно в составе нарядов полиции территориальных ОВД. Проверять документы и задерживать подозрительных лиц — компетенция полиции, пояснил Валерий Горелых. Кроме того, начальник пресс-службы отметил, что наличие серьги в носу, цвет волос, одежда и прочая внешняя атрибутика не должна являться причиной ограничения прав и свобод гражданина. А казаки имеют право только прекратить правонарушение, как и любой человек, более никаких полномочий у них нет. Если, по мнению гражданина, в отношении него производят противоправные действия, нужно обратиться по линии 02. Поскольку «блюстителями порядка» запросто могут оказаться так называемые «ряженые». И, увидев, что люди набирают полицию по телефону, они не станут ждать приезда патруля и поспешат ретироваться, заключил Валерий Горелых. Напомним, казачий отряд задержал студента УрФУ Александра Зиновьева. По словам студента им не понравился его внешний вид. Отец юноши собирается обращаться в полицию. Как сообщил Александр Зиновьев, его отпустили сразу же, когда он пригрозил обращением в правоохранительные органы. В Екатеринбурге казаки ловили геев, а поймали студента УрФУ

