На Среднем Урале до 10 сентября сохранится высокая пожарная опасность, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В ближайшие три дня воздух на Урале прогреется до +25 градусов. Высокая пожароопасность будет сохраняться на юге Свердловской области в период с 8 по 10 сентября. Напомним, что метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся до 9 сентября.

