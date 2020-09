В параде военной техники, который пройдет 12 сентября в Нижнем Тагиле, впервые примут участие две боевые машины на базе платформы «Арамата», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Кроме танка Т-14 и тяжелой БМПТ Т-14, в колонне пройдут Т-72Б3М, Т-90С и Т-90М, а также боевая машина «Терминатор» и две инженерные машины разминирования. По традиции во главе колонны проедет легендарный Т-34. В общей сложности по проспекту Ленина 12 сентября пройдут 29 единиц техники. Мероприятие начнется в 11.00.

