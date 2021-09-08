Эксперты Frank RG признали кредитную СберКарту самой выгодной на российском рынке

По версии экспертов аналитической и консалтинговой компании Frank RG, кредитная СберКарта на сегодняшний день является самой выгодной в России в сегменте карт с длительным льготным периодом. Такой вывод аналитики компании сделали после проведенного исследования.

По мнению специалистов, Сбер предлагает своим клиентам самые выгодные условия по сравнению с аналогичными банковскими продуктами. В первую очередь, достоинством карты можно считать беспроцентный период, который действует 120 дней, а также бесплатное обслуживание данного продукта. Как сообщает newsnn.ru, исследователи анализировали различные банковские карты по ряду определенных параметров. Так, в расчет брались: годовая стоимость обслуживания, беспроцентный срок, действующие программы лояльности, величина процентной ставки, ограничение по возможной сумме кредита, возможность снять наличные, удобство графика платежей, новые решения. Гендиректор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов отчитался о результатах проведенного исследования, отметив, что именно команде Сбера удалось предложить клиентам максимально выгодный кредитный продукт сравнительно с другими банковскими кредитными картами с длительным льготным периодом. Примечательно, что кредитная СберКарта появилась в обороте только в конце августа. Ставка для всех видов операций по СберКарте в разделе “Здоровье” и при совершении покупок в режиме онлайн в СберМегаМаркете самая низкая на рынке – 9,8%, для прочих операций – 17,9%. Держатели СберКарты могут взять кредит до 1 миллиона рублей. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что данный флагманский продукт выпущен на рынок в конце августа. Он отмечает, что беспроцентный срок работает понятно и удобно для каждого владельца карты. В течение одного месяца по СберКарте можно совершать покупки, а на погашение долга без процентов отводится еще три месяца. Оформить такую карту можно в онлайн-режиме за пару минут. Клиенту не придется платить за обслуживание, также нет услуги платного СМС-уведомления. Ведяхин подчеркивает, что такие условия пользования СберКартой делают ее максимально конкурентоспособной, и банку приятно получить признание нового кредитного продукта экспертами Frank RG.

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