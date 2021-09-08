Эксперты Frank RG признали кредитную СберКарту самой выгодной на российском рынке

Эксперты Frank RG признали кредитную СберКарту самой выгодной на российском рынке
Эксперты Frank RG признали кредитную СберКарту самой выгодной на российском рынке
Сегодня, 20:06ОбществоФото: google.com
По версии экспертов аналитической и консалтинговой компании Frank RG, кредитная СберКарта на сегодняшний день является самой выгодной в России в сегменте карт с длительным льготным периодом. Такой вывод аналитики компании сделали после проведенного исследования.

По мнению специалистов, Сбер предлагает своим клиентам самые выгодные условия по сравнению с аналогичными банковскими продуктами. В первую очередь, достоинством карты можно считать беспроцентный период, который действует 120 дней, а также бесплатное обслуживание данного продукта.

Как сообщает newsnn.ru, исследователи анализировали различные банковские карты по ряду определенных параметров. Так, в расчет брались: годовая стоимость обслуживания, беспроцентный срок, действующие программы лояльности, величина процентной ставки, ограничение по возможной сумме кредита, возможность снять наличные, удобство графика платежей, новые решения.

Гендиректор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов отчитался о результатах проведенного исследования, отметив, что именно команде Сбера удалось предложить клиентам максимально выгодный кредитный продукт сравнительно с другими банковскими кредитными картами с длительным льготным периодом.

Примечательно, что кредитная СберКарта появилась в обороте только в конце августа. Ставка для всех видов операций по СберКарте в разделе “Здоровье” и при совершении покупок в режиме онлайн в СберМегаМаркете самая низкая на рынке – 9,8%, для прочих операций – 17,9%. Держатели СберКарты могут взять кредит до 1 миллиона рублей.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что данный флагманский продукт выпущен на рынок в конце августа. Он отмечает, что беспроцентный срок работает понятно и удобно для каждого владельца карты. В течение одного месяца по СберКарте можно совершать покупки, а на погашение долга без процентов отводится еще три месяца. Оформить такую карту можно в онлайн-режиме за пару минут. Клиенту не придется платить за обслуживание, также нет услуги платного СМС-уведомления. Ведяхин подчеркивает, что такие условия пользования СберКартой делают ее максимально конкурентоспособной, и банку приятно получить признание нового кредитного продукта экспертами Frank RG.

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