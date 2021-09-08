Газманова могут пригласить за три миллиона рублей на День учителя в Екатеринбурге

Праздничное мероприятие предполагается провести в екатеринбургском Дворце молодежи, гонорар исполнителя составит почти 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета Свердловской области. По договору с певцом, в случае его приезда, Газманов должен будет исполнить не менее 15 своих песен, а длительность концерта составит около полутора часов.