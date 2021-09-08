Газманова могут пригласить за три миллиона рублей на День учителя в Екатеринбурге

Газманова могут пригласить за три миллиона рублей на День учителя в Екатеринбурге
Газманова могут пригласить за три миллиона рублей на День учителя в Екатеринбурге
Сегодня, 16:48ОбществоФото: 1MI
5 октября 2021 года в Екатеринбурге предполагается концерт с участием Олега Газманова. Праздничное мероприятие посвящено Дню учителя, исполнитель получит за свое выступление 2,9 миллиона бюджетных рублей.

Олег Газманов может выступить в уральской столице на Дне учителя 5 октября 2021 года, сообщает «КП-Екатеринбург».

Праздничное мероприятие предполагается провести в екатеринбургском Дворце молодежи, гонорар исполнителя составит почти 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета Свердловской области. По договору с певцом, в случае его приезда, Газманов должен будет исполнить не менее 15 своих песен, а длительность концерта составит около полутора часов.

Напомним, молодой учитель проспал свой первый урок 1 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле, но горожане поддержали его морально

Сюжеты:
Екатеринбург
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