Газманова могут пригласить за три миллиона рублей на День учителя в Екатеринбурге

Олег Газманов может выступить в уральской столице на Дне учителя 5 октября 2021 года, сообщает «КП-Екатеринбург».
Праздничное мероприятие предполагается провести в екатеринбургском Дворце молодежи, гонорар исполнителя составит почти 3 миллиона рублей, выделенных из бюджета Свердловской области. По договору с певцом, в случае его приезда, Газманов должен будет исполнить не менее 15 своих песен, а длительность концерта составит около полутора часов.
Напомним, молодой учитель проспал свой первый урок 1 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле, но горожане поддержали его морально