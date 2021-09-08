Группа сотрудников Natura Siberica заранее начала разрушать компанию

Громкий корпоративный конфликт среди наследников компании Natura Siberica продолжается уже несколько месяцев. Президент Natura Siberica Сергей Буйлов в новом интервью рассказал, как по указанию Ирины Трубниковой сотрудники блокировали 1С и занимались саботажем.

По словам Буйлова в интервью lenta.ru, корпоративный саботаж со стороны Ирины Трубниковой и некоторых близких к ней сотрудников начался заблаговременно. Группа сотрудников заблокировала доступ в 1C, чтобы у руководства компании не было возможности выплатить зарплаты работникам. Помимо этого, как рассказал Буйлов, из офиса вывезли документы, а также спрятали ключи от сейфов. По всей видимости, в сложившейся ситуации виноватым хотели сделать новый менеджмент компании, который после случившегося дал команду вскрывать двери и восстанавливать доступ к IT-системам. “Реальные действия Ирины Трубниковой вообще не сравнимы с образом смиренной бывшей жены, который она так старательно создает в своих интервью. Ведь сама она должна быть заинтересована в сохранении стоимости компании, это же ее бизнес, она мать наследников Андрея Вадимовича. Тем более сейчас, в современном мире все действия логируются, у всего остается бумажный след. Зачем так явно и намеренно разрушать компанию? Теперь вот видим зачем. Ей не нужна компания как таковая, ее интересуют активы Natura Siberica”, - рассказал в интервью Сергей Буйлов. Он также добавил, что именно по призыву Ирины Трубниковой часть сотрудников пытается парализовать и саботировать работу. Уходит в отпуск целыми отделами, блокирует системы, дезинформирует поставщиков и партнеров. При этом от старого менеджмента у компании осталось немало проблем, которые теперь Ирина Трубникова и её окружение пытаются переложить на новое руководство. В частности, выяснилось, что с марта по июль 2021 года компания накопила задолженность по поставкам сырья и материалов на 700 миллионов рублей. Оплата по договорам аренды, оплата охраны объектов, договоров по аутсорсингу была просрочена на 2-3 месяца на общую сумму порядка 50 миллионов рублей. Другая проблема касалось того, что кадровый учет в компании велся с огромным количеством нарушений. Сотрудники, в том числе и их руководители, уходили в отпуска, но заявлений не оформляли. Как говорит Сергей Буйлов, складывается впечатление, что все действия Ирины Трубниковой изначально были направлены на разрушение Natura Siberica. 1 сентября компания разослала пресс-релиз о прекращении производства и закрытии 80 магазинов. Как отметил Буйлов, такое решение связано с отзывом прав на торговые марки компании бывшей женой покойного Андрея Трубникова. До этого часть сотрудников обращалась с жалобой к бизнес-омбудсмену Борису Титову на действия Трубниковой, которая пытается получить контроль над компанией.

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