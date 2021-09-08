Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»
Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»
Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1MI
Авиакомпания «Уральские авиалинии» прокомментировала инцидент с мальчиком, страдающим тяжелой формой ДЦП, произошедший в аэропорту Симферополя.

Мать мальчика-инвалида заставили сдать специальное удерживающее кресло при посадке в самолет Симферополь-Екатеринбург «Уральских авиалиний» по причине несоответствия данного устройства существующим требованиям безопасности, сообщает «КП-Екатеринбург».

Специальное сидение для инвалидов предназначено для удобной посадки людей, страдающих ДЦП, но оно не проходило сертификацию производителем авиалайнера. Устройство не оснащено специальными удерживающими ремнями, позволяющие установить его на штатное пассажирское кресло.

Матери ребенка пришлось три часа, пока длился полет домой, держать сына в удобном для него положении.

Напомним, неприятный инцидент случился с екатеринбурженкой и ее сыном-инвалидом 8 сентября 2021 года в аэропорту Симферополя.

Материалы по теме:
инвалидУральские авиалинииДЦПсамолетЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы