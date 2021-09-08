Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

Мать мальчика-инвалида заставили сдать специальное удерживающее кресло при посадке в самолет Симферополь-Екатеринбург «Уральских авиалиний» по причине несоответствия данного устройства существующим требованиям безопасности, сообщает «КП-Екатеринбург».
Специальное сидение для инвалидов предназначено для удобной посадки людей, страдающих ДЦП, но оно не проходило сертификацию производителем авиалайнера. Устройство не оснащено специальными удерживающими ремнями, позволяющие установить его на штатное пассажирское кресло.
Матери ребенка пришлось три часа, пока длился полет домой, держать сына в удобном для него положении.
Напомним, неприятный инцидент случился с екатеринбурженкой и ее сыном-инвалидом 8 сентября 2021 года в аэропорту Симферополя.