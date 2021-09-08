Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области

Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области
Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:14ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 сентября.

Газ на первом этаже взорвался в многоэтажке Екатеринбурга. На месте ЧП работали спасатели и медики, все жильцы были эвакуированы. По словам соседей, в квартире проживала неблагополучная семья, владелец жилища был госпитализирован в больницу.

Няню, которую родители обвинили в издевательствах над детьми в детсаду Екатеринбурга, уволили с работы. Женщина проработала в дошкольном учреждении неделю. По словам родителей, она без повода кричала на детей, заставляла их есть до рвоты и доставать из унитаза упавшую туалетную бумагу.

Девять лет лишения свободы запросил гособвинитель для мужа, убившего блогера Кристину Журавлеву из Екатеринбурга. Такой срок был определен, так как Дмитрий Журавлев сознался в преступлении, а также потому что он ранее не был судим. Тело Кристины обнаружили случайно в лесополосе автомобилисты. Труп не могли идентифицировать несколько недель, так как никто не заявлял о пропаже девушки.

Мать мальчика-инвалида с ДЦП пожаловалась, что на рейсе «Уральских авиалиний» из Симферополя в Екатеринбург, ее заставили сдать в багаж специальное удерживающее кресло для ребенка. Из-за этого ей пришлось три часа держать сына на руках, чтобы ему было комфортно. В пресс-службе авиакомпании заявили, что у сидения нет специальных ремней, чтобы закрепить его к стандартным креслам в самолете.

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