Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области

Девять лет лишения свободы запросил гособвинитель для мужа, убившего блогера Кристину Журавлеву из Екатеринбурга. Такой срок был определен, так как Дмитрий Журавлев сознался в преступлении, а также потому что он ранее не был судим. Тело Кристины обнаружили случайно в лесополосе автомобилисты. Труп не могли идентифицировать несколько недель, так как никто не заявлял о пропаже девушки.