Кружащие вертолеты напугали жителей поселка под Екатеринбургом

Вертолеты, которые по кругу летали над поселком Кедровка, 8 сентября напугали местных жителей. По их словам, вертолеты много раз пролетали над одним и тем же местом.

Один раз летательные машины также пролетели над домами. По словам очевидцев, учения встревожили весь поселок. Люди недоумевают, почему было выбрано именно это место, пишет Е1. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что в тот день проводились учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ми-8. Напомним, 2 июля истребители, летящие низко над землей, напугали жителей Невьянска, Артемовского, Кировградского городского округа и других населенных пунктов. По словам некоторых жителей, на самолетах можно было рассмотреть надписи, настолько низко они летели. Позже стало известно, что в тот день проводились учебно-тренировочные полеты Су-34. Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области

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