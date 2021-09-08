Кузнецова высказалась за пожизненное наказание педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает за введение пожизненного наказания педофилов. Об этом она сегодня, 7 сентября, сказала в комментарии ТАСС, оценивая инцидент с убийством двух школьниц из Кузбасса.

"Мы настойчиво уже в течение нескольких лет хотим добиться ужесточения наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года Госдума рассматривает проект закона, которым предлагаются пожизненное наказание для педофилов и меры иного характера, целью которых выступает повышение степени защиты детей. Мы участвовали в работе над документом, получили одобрение со стороны многих ведомств. Какие еще доводы нужны? Одно остается неясным: с кем же мы ведем борьбу эти годы? Кому еще непонятно, для чего требуется данный документ?" - сказала она. Как сообщает ТАСС, Кузнецова также выразила сочувствие семьям убитых девочек. Также омбудсмен напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина осуществляется разработка стратегии комплексной безопасности детства. В документе будут приведены опасные ситуации. "Стратегия будет также включать обучение детей безопасному поведению - как поступить, если к тебе обращается незнакомец", - пояснила она. Напомним, две школьницы 10 лет исчезли накануне в Киселевске Кемеровской области. Во вторник их обнаружили мертвыми на территории заброшенного дома. Подозреваемый в преступлении 41-летний ранее судимый житель города Мыски сейчас арестован, он дал признательные показания в содеянном. Как уточнил источник в правоохранительных органах, мужчина уже ранее отбывал срок за преступления против половой неприкосновенности детей.

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