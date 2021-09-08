Массовые увольнения начались на хлебокомбинате в Сысерти

На данный момент на предприятии проводится консервация, сокращение персонала и выплата им зарплаты, пишет Е1 со ссылкой на исполняющего обязанности директора Дмитрия Артемьева.
Он уточнил, что заранее он не был оповещен о закрытии хлебокомбината. Когда 1 сентября остановились печи, руководитель находился на больничном после операции.
Сейчас руководству предстоит решить вопросы с сотрудниками, которые жалуются, что им с весны не выплачивают зарплату. По словам Артемьева, перед поставщиками у предприятия долгов нет.
При этом сами работники не ждут, пока их сократят официально и сами пишут заявления. Те, перед кем у завода есть долги, обращаются в прокуратуру и ищут работу.
Напомним, Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Тогда на предприятии заявили, что причиной стало подорожание продуктов.