Массовые увольнения начались на хлебокомбинате в Сысерти

Массовые увольнения начались на хлебокомбинате в Сысерти
Массовые увольнения начались на хлебокомбинате в Сысерти
Сегодня, 12:54ОбществоФото: Яндекс.Карты
Сотрудники хлебокомбината в Сысерти начали массово увольняться. Собственники завода приняли решение о закрытии.

На данный момент на предприятии проводится консервация, сокращение персонала и выплата им зарплаты, пишет Е1 со ссылкой на исполняющего обязанности директора Дмитрия Артемьева.

Он уточнил, что заранее он не был оповещен о закрытии хлебокомбината. Когда 1 сентября остановились печи, руководитель находился на больничном после операции.

Сейчас руководству предстоит решить вопросы с сотрудниками, которые жалуются, что им с весны не выплачивают зарплату. По словам Артемьева, перед поставщиками у предприятия долгов нет.

При этом сами работники не ждут, пока их сократят официально и сами пишут заявления. Те, перед кем у завода есть долги, обращаются в прокуратуру и ищут работу.

Напомним, Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Тогда на предприятии заявили, что причиной стало подорожание продуктов.

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